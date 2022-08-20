Arınç: Ak Parti’nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım

Son zamanlarda AKP’ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski meclis başkanı Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’daki toplu açılış töreninde yapacağı konuşma öncesi Manisalılara seslendi ve konuşmasında Erdoğan’a ve AKP’ye oy istedi.

Arınç mitingde şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki birçok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelime ile Bülent Arınç’ın Manisa için ne ifade ettiğini anlatmak isterim. Ben beş dönem milletvekilliği yaptım, dört dönemi Manisa’dan oldu. Manisalılar beni milletvekili yaptı, Meclis başkanı yaptı, başbakan yardımcısı yaptı. Beş senedir de aktif siyasetten ayrıldım Ak Parti’nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Bugüne kadar nasıl Ak Partiye sahip çıktıysanız, bu hizmetlerin içinde nasıl emeğiniz geçtiyse bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın on mislini Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir."

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya AKP’li hükümet yetkililerinin katılmamasına tepki göstermişti. Arınç, “Kral çıplak demenin, zamanıdır” demişti. Arınç’ın bu ifadeleri Erdoğan’a karşı söylenmiş sözler olarak algılanmış ve kamuoyunda da o dönem çok büyük yankı uyandırmıştı.