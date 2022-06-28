Arınç'ın 'kral çıplak' sözleri gündeme geldi, Erdoğan 'sineye çekti'

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’in, Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında kullandığı “kral çıplak” ifadesiyle dikkatleri üzerine çeken eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “ihraç edilmesi gerektiği” yönündeki görüşünün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini yazdı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre, kurmaylarının görüşlerini dinleyen Erdoğan, “İhraca gerek yok. Küskün sayısını artırmayın’’ yanıtını verdi.

Yarkadaş, “Erdoğan’ın verdiği bu cevabın ardından, Arınç’ın dosyası ‘şimdilik’ rafa kaldırıldı. Ancak dün konuştuğum AKP’li bir kaynağım, ‘Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak. Bu konu muhtemelen orada da gündeme gelecektir’ ifadesini kullandı. Ancak AKP’li kaynağım da Erdoğan’ın ‘Küskün sayısını artırmayın’ talimatının ardından Arınç’ın disipline gönderilmesinin ‘imkansız’ hale geldiğini belirtti” diye yazdı.