Arınç 19 Mayıs mesajında AKP'yi hedef aldı

AKP kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 19 Mayıs mesajında iktidara eleştirilerini dile getirdi.

"Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorm. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim" diyen Arınç, "Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir" ifadesini kullandı.

Arınç, eleştirilerini şöyle sürdürdü: