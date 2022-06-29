Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Arda söz konusu dava kapsamında ikinci kez beraat etmiş oldu.
Özkan Öztaş-Çekdar Aslan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Arda Turan'ın yargılandığı taciz davasında karar açıklandı
Arda Turan'ın 'cinsel taciz' suçundan beraatine karar verildi.
Haber Merkezi
Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Arda söz konusu dava kapsamında ikinci kez beraat etmiş oldu.