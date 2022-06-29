Arda Turan'ın yargılandığı taciz davasında karar açıklandı

Arda Turan'ın 'cinsel taciz' suçundan beraatine karar verildi.

Haber Merkezi

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. 

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Arda söz konusu dava kapsamında ikinci kez beraat etmiş oldu.

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