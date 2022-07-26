Arda Turan'dan 'Orhan Veli Gencebay' açıklaması

Arda Turan'a ait olduğu öne sürülen "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" ifadeleri sosyal medyada bir anda yaygınlık kazanmış, çok takipçili spor sayfası hesapları üzerinden paylaşılmıştı.

Turan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparken "Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören duyan? Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırı. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanı gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalancılara hemen kananlara kalmazdı" ifadesini kullandı.