Arda Turan da AKP'yi terk etti

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına futbolcu Arda Turan katıldı. Candaş Tolga Işık, Arda Turan'a, "Siyasi olarak bugünkü iktidara çok yakın olduğun, söylemlerde ve o fotoğraflarda olduğun eleştiriliyor. Öyle misin?" diye sordu.

Arda Turan, "Asla değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim" dedi.

Turan açıklamasının devamında, "Ben söylediğim fikrin, savunduğum düşüncenin her zaman arkasındayım, dinleselerdi. 'Hayır' diyene de çok büyük saygım vardı, 'Evet' diyene de. Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya'dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı; Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar, ben inandığım doğruyu söylüyorum" ifadelerini kullandı.