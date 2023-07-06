Arda Güler'den rekor transfer: Bugün resmiyet kazanıyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, bugün sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Madrid'e uçacak.

Sports Digitale'nin haberine göre, Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00’da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket edecek.

Arda, 20 milyon bonservis bedeli, artı 10 milyonluk başarı bonusları karşılığında gerçekleşen transferiyle Türkiye'den Avrupa'ya yapılan transferler arasında da rekor bedele ulaşmış oldu.