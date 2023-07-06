Arda Güler resmen Real Madrid'de

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi

Real Madrid, Fenerbahçe'nin futbolcusu Arda Güler'in transferini resmen duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid C. F. ve Fenerbahçe SK, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı olacak oyuncu Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Arda Güler'in Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak tanıtımı yarın, 7 Temmuz Cuma günü, öğlen saat 12:00'de Ciudad Real Madrid'de yapılacaktır. Arda Güler daha sonra medyanın karşısına çıkacak.''

Real Madrid kulübü ayrıca Arda Güler için "Yükleniyor" başlıklı Türkçe bir paylaşım da yaptı. 

Haber

Arda Güler için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi