Arda Güler resmen Real Madrid'de

Real Madrid, Fenerbahçe'nin futbolcusu Arda Güler'in transferini resmen duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid C. F. ve Fenerbahçe SK, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı olacak oyuncu Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Arda Güler'in Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak tanıtımı yarın, 7 Temmuz Cuma günü, öğlen saat 12:00'de Ciudad Real Madrid'de yapılacaktır. Arda Güler daha sonra medyanın karşısına çıkacak.''

Real Madrid kulübü ayrıca Arda Güler için "Yükleniyor" başlıklı Türkçe bir paylaşım da yaptı.