Arctic Monkeys'i dükkanının önünden kovan bakkaldan açıklama: Yeter ki insan olsunlar

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in üyelerini küfür ederek kovan bakkal Aydın Gül, “Bağırmam yanlış oldu. Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim, yeter ki insan olsunlar” dedi.

Konser için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki bakkal dükkanının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine küfür ederek bağırmaya başladı.

Hürriyet'e konuşan bakkal Aydın Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı anlattı. Gül şunları kaydetti:

"Biz depodan mal çıkarıyorduk ve orada kalabalık bir grup vardı. Buralara şişeleri bırakmaya başladılar. Önce ‘Şişeleri buraya bırakmayın’ diye uyardım. ‘Lütfen bırakmayın, bu şişeler kepenkleri patlatıyor, kazaya sebep olmasın’ dedim. Çıktım dışarı, bir tanesi yine buradaydı. Sinirlendim ve şişeleri çöpe attım. Zaten bunalmıştım. Hoş olmayan bir olay tabii. Belki bağırmam yanlış ama bunu yapmaya hakları yok, şişeleri çöpe atabilirlerdi.

Yarım şişeler vardı, ‘Atayım mı’ diye sordum. Grup orada içiyordu bir sinir patlaması oldu. Benim takıldığım nokta, uyarıdan sonra hâlâ şişelerin oraya bırakılması. Rock müziği sevmem ama grup gelsin tanışalım, kahve ikram edelim. Yardım istesinler yardıma koşarız, yeter ki insan olsunlar."