Arçelik'e siber saldırı: 30 bin kişinin verisi çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), beyaz eşya ve teknoloji firması Arçelik'in satış hedefi kampanyaları için kullandığı Arçelik BizBize mobil uygulaması ve internet sitesindeki verilerin hackerlar tarafından çalındığını açıkladı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, hackerlar tarafından Almanya'daki bir Arçelik BizBize'nin admin paneline erişim sağladı. Admin paneline erişim sağlanması ile birlikte hackerlar uygulamada yer alan verileri ele geçirdi.

Arçelik'in konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, sadece bayi ve yetkili servis çalışanlarından oluşan 30 bin kişinin verisi çalındı. Müşteri verilerinde ise herhangi bir sızıntı olmadığı belirtildi.