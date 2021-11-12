Arçelik işçileri kaygılı: Tek şöförle 3 vardiya

28 Ağustos 2020 tarihinde Eskişehir'de Arçelik fabrikasına işçi taşıyan servisin kaza yapması sonucu iki işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi ve şoför de ağır yaralanmıştı.

Emekçilerin hayatını hiçe sayan ihmaller zincirine rağmen sadece şoför ceza almıştı. Arçelik, işçilerin hayatını hiçe saymaya devam ediyor.

soL'a bilgi veren Arçelik işçileri, geçen hafta cuma günü 16.00 vardiyasına işçileri bırakan şoförün, gece 01.00'da işçileri eve bıraktığını ve cumartesi sabahı 08.00 vardiyasında da aynı şoförün işçileri işe götürdüğünü aktardılar.

Arçelik işçileri, şoförlerin uykusuz bir şekilde üç vardiya çalıştırıldığını ve yeni bir iş cinayeti yaşanma ihtimalinden dolayı kaygılı olduklarını belirttiler.