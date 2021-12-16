Arçelik fabrikasında işçiler yüzde 12 zam teklifine karşı eylem yaptı

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arçelik Bulaşık Makinesi Fabrikasında işçiler MESS'in yüzde 12 teklifine karşı eylem yaptı.

Evrensel'in haberine göre Türk Metal Sendikasına üye işçiler gece vardiyası çıkışında meşaleler ve sloganlarla yürüdü.

Türk Metal Sendikası, TİS talepleri için 20- 25 Aralık arasında fazla mesaiye kalmama eylemi de dahil eylemler düzenleneceğini, sonuç alınmazsa grev kararı alınacağını duyurmuştu.

12 Ekim’den beri yapılan görüşmelerde 49 maddenin kabul edildiği ama 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte anlaşma sağlanamadığı kaydedilmiş, "İşveren sendikası MESS, yapılan son oturumda, sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Sendikamız açısından kabul edilemez bulunan bu teklif üzerine sözleşme masası terk edilmiş, uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu süreci başlatılmıştır” denilmişti.