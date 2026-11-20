Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayii’nde meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

ANKA’nın haberine göre ARCA Savunma Sanayii’nde meydana gelen “iş kazasında” işçi Y.E.T. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.E.T., tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Y.E.T. burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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