Arazi peşkeşi sürüyor: 81 milyon liraya satışa çıkarıldı

Seçimden sonra kamu varlıklarının satışına tam gaz devam ediliyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık ilçesi Bektaş Köyü 105 ada 43 parselde bulunan 14 bin 83 metrekarelik “Günübirlik Tesis Alanı ve Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı” imarlı araziyi 81 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Turizm Güncel'in haberine göre, denize sıfır konumdaki arazinin satış ihalesi kapalı teklif usulüyle 8 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Teklif saat 13.30’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacak.