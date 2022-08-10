'Arat atandı' denilmişti: SGK'nin sitesinde kurum başkanı bölümü boş bırakıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandığı ileri sürüldü. Ancak sözkonusu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

SGK'nin resmi internet sitesinde de Yönetim Kurulu Başkanı bölümünün boş bırakıldığı görüldü:

Saat 11.45 itibariyle SGK'nin resmi internet sitesinde kurum başkanı bölümünde herhangi bir isim yer almıyor.

Basında yer alan haberlerde SGK Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan'ın "Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre" başkanlık görevinden alındığı, Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın atandığı kaydedilmişti. Kararın henüz Resmi Gazete'de yer almadığı ve SGK'nin internet sitesinde de kurum başkanının isminin boş bırakıldığı görüldü.