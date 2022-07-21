Arap Birliği'nden 'Zaho saldırısı' açıklaması

Arap Birliği, Zaho’da 9 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak Irak hükumetine desteğini yineledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Cemal Rüşdi, Duhok’un Zaho ilçesinde sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıyı, “uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali” olarak değerlendiren sözcü Rüşdi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arap Birliği, Irak'a yönelik Türk saldırılarını reddediyor, herhangi bir Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor. Ankara'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerinde iyi komşuluk ilkesini yeniden gözden geçirmesi ve Arap ülkelerinin topraklarında herhangi bir bahaneyle askeri operasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor.”

Mısır Dışişleri’nden açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukukun ilke ve kararlarına saygı gösterilmesi gereğini belirtildi.

“Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denilen açıklamada, “Mısır, Irak'ın toprakları üzerindeki egemenliğine tam desteğini, Irak hükümetinin ülkenin güvenlik ve istikrarını, kardeş Irak halkının çıkarlarını korumak için aldığı önlemleri desteklediğini teyit eder. Ayrıca, masum kurbanların ailelerine en içten taziyelerini iletir ve tüm yaralılara acil şifalar diler” sözlerine yer verildi.