Arap Birliği'nden Avustralya'ya 'Kudüs kararı' teşekkürü

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'a gönderdiği teşekkür mektubunda, Avustralya hükümetini adalet ilkelerini ve uluslararası hukuku koruma konusundaki cesaretinden dolayı takdir ettiği belirtildi.

Genel Sekreter Ebu Gayt, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese başkanlığındaki yeni hükümetin, önceki hükümetin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını düzeltmeye yönelik tutumundan dolayı teşekkür etti.

Ebu Gayt ayrıca iki devletli çözümün, Filistinliler ile İsrailliler arasında adil ve nihai bir çözüme ulaşmak için uluslararası hukuka uygun tek çözüm yolu olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Kudüs kararı

Avustralya hükümeti bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" diye nitelemişti.

Wong ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti. (AA)