Arap Birliği toplanıyor: 'Türkiye'ye karşı bildiri' iddiası

Arap Birliği, 2019 yılından sonra ilk kez bugün Cezayir'de toplanıyor.

Birlik üyesi olan bazı ülkelerin İsrail'le ilişkilerin normalleştirmesinin ardından ilk kez yapılan zirvede İsrail'le normalleşme adımlarının tartışılması bekleniyor.

AFP'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, zirvedeki diğer gündem konuları Suriye, Libya ve Yemen'deki çatışmalar olacak. Zirvede, üye ülkelerin dışişleri bakanları tarafından Türkiye ve İran'ın bu ülkelerdeki "müdahalelerine" karşı bildiri yayınlama hazırlığında olunduğu iddia ediliyor.

Zirveye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçirdiği kulak enfeksiyonu nedeniyle katılmayacağı bildirildi. Fas Kralı 6. Muhammed'in yanı sıra İsrail'le ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in liderleri de zirvede yer almayan diğer isimler olacak.

Zirvede, Cezayir'in, 2011'de Arap Birliği'nden çıkarılan Suriye'yi yeniden birliğe dahil edilmesini önereceği konuşuluyor.