Aranan şahsın evinden cephanelik çıktı

Aydın Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Savaş Bağceli'nin (43) bayram için Nazilli'ye geldiği bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen Bağceli'nin kaldığı eve baskın yapıldı.

DHA'nın haberine göre, şahıs yakalanırken evde yapılan aramada, çeşitli çap ve markalarda 12 tabanca, bir uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan Bağceli, emniyet müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.