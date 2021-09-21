Arama sırasında sigara içtiği gerekçesiyle polislerce darp edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 11 Eylül’de aracıyla seyir halinde olan A.Y., polisler tarafından "üst ve araç araması" gerekçesiyle durduruldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, arama sırasında karşılarında sigara içtiği için polislerce darp edilip, hakaret ve tehditlere maruz kalan A.Y. olay sonrası İskenderun Devlet Hastanesi'nden aldığı darp raporu ile Şehit Haydar Polis Merkezi Amirliğine giderek polislerden şikayetçi oldu.

A.Y. verdiği ifadesinde, saat 17.50'de Kocatepe Mahallesi Midyat Caddesi üzerinde seyir halindeyken durdurulduğu Yunus Polisi ekiplerince üst araması yapılıp, yine aracının arandığını anlattı. Aracı arandığı sırasına sigara yaktığını dile getiren A.Y., bu esnada bir polislerin elindeki sigarayı yere atıp kendisine ‘Sen buranın kahyası mısın a... çocuğu’ dediğini belirtti. Bu yaklaşıma itiraz ettiğinde ise aynı polisin ‘konuşma lan s..." diyerek hakaretlerini sürdürdüğünü ifade eden A.Y., başka bir polisin ise yakasını tutarak göğsüne vurduğunu dile getirdi.

A.Y., aynı polislerin beraberlerindeki trafik polislerine, "Aracı inceleyin ne varsa cezai işlem uygulayın. Gerekirse trafikten men edin" dediğini ve araç camlarında film olması sebebiyle aracının trafikten men edildiğini anlattı.

Aynı uygulama noktasında yakın zaman önce benzer bir olay daha yaşandı. Geçtiğimiz 11 Temmuz günü polislerce durdurulan Rıdvan Kartal ile kardeşi Ahmet Kartal da arama kararını görmek istemeleri üzerine polislerden şiddet gördü. Kartal kardeşlerin şikayeti üzerine savcılık tarafından polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.