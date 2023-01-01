Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı: İşte tahmini maaş zamları

Memur ve emekliler zam için gözlerini Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak.

5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.

Son 5 aylık enflasyon verileri

AA'nın Aralık ayı enflasyon beklentisini yüzde 2,61 olarak tahmin etmesinin ardından, son 5 ayın enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz enflasyonu: yüzde 2,37

Ağustos enflasyonu: yüzde 1,46

Eylül enflasyonu: yüzde 3,08

Ekim enflasyonu: farkı 3,54

Kasım enflasyonu: 3,51

Aralık enflasyonu: 2,61 (Tahmini/AA)

Aralık ayı enflasyon beklenti anketi

Aralık ayı enflasyon beklenti anketine, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

Refah payı gündemde

Maaş zamları için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisi beklenirken, bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenmesi gündemde.

Öte yandan yeni yılda yapılacak zam ile en düşük emekli maaşının 5 bin lirayı aşması bekleniyor.

Yüzde 20-21 zam kesinleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin arasında yüzde 1 zam oranı farkı gözüküyor. Şu andaki hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 20, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 21'lik bir zam kesinleşti.