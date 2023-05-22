Aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 kentte düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Newroz kutlamasına katılanlara yönelik başlatılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek birçok adrese polislerce baskınlar düzenlendi.

Ev baskınlarında 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Bedriye Irmak ile Nebahat Çalpan, Halil Güzel, Barış Güzel, Ahmet Güzel, Aykut Bozkuş, Cahit Gümüş, Mehmet Üstündağ, Yasin Bahçivan, Samet Ayataç, Ramazan Ağgöz ve Kadir Aytaç da yer alıyor.

Gözaltına alınan ve kutlamalarda “örgüt propagandası” yapmakla suçlanan kişilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.