Aracında taranan gencin ölümünde Tiktok iddiası

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık arazide 5 Mayıs sabahı yaşandı. İddiaya göre, bölgedeki bağ evinde kalan evli ve üç çocuk babası 22 yaşındaki Emirhan Nur, aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken jandarma ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Cinayetle ilgili bir iddiayı paylaşan Nur'un ailesinin avukatı Ramazan Hakan Urul, Tiktok fenomeni olan Emirhan Nur'un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü söyledi. Sosyal medyadan çok ciddi gelire sahip olan Nur'un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye'ye kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.'nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.'nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.'nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalama kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)