Aracına bağladığı köpeği sürükleyerek öldüren zanlı gözaltına alındı

Gaziantep’te bir kişi, otomobilinin arkasına bağladığı bir köpeği metrelerce sürükleyerek katletti. Gaziantep Valisi, zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

İddiaya göre, Nizip karayolu üzerinde hareket halinde olan hafif ticari aracın arkasına iple bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, diğer sürücülerin korna çalarak şahsı uyardığı ancak aracın yola devam ettiği görüldü.Otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, köpeği sürükleyen şahsın gözaltına alındığını açıklayarak, şu açıklamada bulundu:

"Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum."