Araç içinde darp edildi, arabanın önü kesilerek kurtarıldı

Uğur Akkuş adlı patronun, geçtiğimiz aylarda Kuveytlileri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı ve bağlantılarını kullanarak dolandırdığı iddia edilmiş, 20 milyon dolarlık vurgun yaptığı öne sürülmüştü.

Milliyet'in haberine göre, Akkuş şimdi de kadına şiddet haberiyle gündemde.

Habere göre, eşi olan eski model ve sunucu Ebru Şallı'yı Emirgan'da trafikte seyir halindeyken darp eden Akkuş'un önü olayı gören bir diğer araç tarafından kesildi ve müdahale sonrası Şallı araçtan indirildi.

Akkuş olay yerinden hızla uzaklaşırken, Şallı için ambulans çağrıldığı ve polislerin geldiği belirtildi.

Habere göre, saldırı sonrası ifadesi alınan Şallı'nın "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öne sürüldü.