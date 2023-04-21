Araç çağırma uygulaması Lyft işçi kıyımına hazırlanıyor

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft'in CEO'su David Risher, şirketin ekip üyelerine şirketin "yeniden yapılanma" planlarına ilişkin e-posta gönderdi.

Uygulama kullanıcıların ve sürücülerinin ihtiyaçlarını "daha iyi karşılamaya odaklanmak" için "yeniden yapılanmanın bir parçası" olarak ekibin boyutunu "önemli ölçüde" küçülteceklerini belirten Risher, gelecek hafta perşembe çalışanların durumuyla ilgili ayrıntıları bildireceklerini aktardı.

Risher, bu durumun söz konusu süreye kadar "belirsizlik oluşturduğunun farkında olduklarına" işaret ederek, çalışanların hazırlıklı olmasını istediklerini kaydetti.

Bu kararı almalarının nedenlerinden de bahseden Risher, "uygun fiyatlı yolculuklar, sürücüler için cazip kazançlar ve kârlı büyüme sağlamak için maliyetleri düşürmeleri" gerektiğini anlattı.

Risher, bu tasarrufları "rekabetçi fiyatlara, daha hızlı teslim alma sürelerine ve daha iyi sürücü kazançlarına yatırım yapmak için kullanmayı" amaçladıklarını ifade ederek, tüm bunların ekip boyutunu küçültmeyi ve organizasyonda "yeniden yapılandırmayı gerektirdiğini" söyledi.

Öte yandan Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu işten çıkarmaların Lyft'in 4 binden fazla çalışanının yüzde 30'unu veya daha fazlasını etkileyebileceği belirtildi. (AA)