Arabadaki Atatürk yazısına 'bu ne böyle pavyon yazısı gibi' denilerek ceza kesildi

Karabük Yenice CHP Gençlik Kolları Başkanı Buğra Özgün, arabasında yazılı olan "Her insanın bir ülkesi vardır. Ama her ülkenin bir Atatürk'ü yoktur" sözlerine polislerin "Bu ne böyle pavyon yazısı gibi" diyerek 144 TL ceza kestiğini açıkladı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, polisler tarafından durdurulduğunu ifade eden Özgün, gideceği sırada polisin 3 yıldır duran yazıyı gördüğünü ve "Bu ne böyle pavyon yazısı gibi" dediğini belirtti. Polisin söylediklerine karşı "Bunun neresi pavyon yazısı" diyerek itiraz ettiğini söyleyen Özgün, "Ne bu yazıyı kaldıracağım. Ne de bu cezayı ödeyeceğim. Bu yazıyı kaldırırsam Allah benim belamı versin. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî olsaydı ben ceza yemeyecektim. Bu yazıya nasıl pavyon yazısı derler" dedi.