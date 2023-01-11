Ara transfer dönemi başlıyor: TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 12 Ocak Perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

Harcama limitleri belli oldu

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle: