TFF’den Süper Lig’de 6 yeni hakem: İşte MHK’nin yeni hakem listesi…

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarısında A klasmanda görev alan 6 hakem, Süper Lig’e yükseldi. Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Turgut Doman, Yiğit Arslan, Burak Pakkan ve Murat Erdoğan, sezonun kalanında Süper Lig maçlarında görev alacak.

MHK tarafından belirlenen listelere göre Süper Lig , A klasman ve VAR hakemleri şöyle:

Süper Lig hakemleri:

Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Çağdaş Altay, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Video Yardımcı Hakemler (VAR):

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.

A klasman hakemleri:

Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Burak Olcar, Ömer Faruk Turtay, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Feridun Daldaş, Ali Yılmaz, Ozan Ergün, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, İlker Yasin Avcı, Emre Kargın, Reşat Onur Coşkunses, Kutluhan Bilgiç, Ayberk Demirbaş, Fatih Tokail, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Erdem Mertoğlu, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen.

Süper Lig ve 1. Lig’in yanı sıra tüm liglerdeki hakem ve gözlemci listeleri de MHK tarafından ilan edildi. (AA)