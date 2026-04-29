Ara seçim ve erken seçim talebi sonrası Özgür Özel'den seçim tarihi açıklaması: Ekim 2027

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir süredir erken seçim ve hatta ara seçim talepli çalışmalar yürütürken, AKP'den ve MHP'den bu taleplere ret yanıtı gelmişti.

Seçim gündemine dair Sözcü TV'ye konuşan Özel, "4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor" dedi.

Belirledikleri 106 bin sandık görevlisinin kapı çalmaya başlayacağını söyleyen Özel, seçim tarihine ilişkin ise "Ben kendi şahsıma seçimlerin en geç 2027'nin Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler bunun üzerine yoğunlaşıyor. Her an baskın seçim, erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı başlatıyoruz" ifadesini kullandı.