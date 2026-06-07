Ara seçim sonuçları belli oldu: 6 beldeden 4’ünü AKP aldı

Türkiye bugün 6 belde ve 362 mahallede ara seçimlere gitti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimleri yapıldı. Ülke genelinde 355 mahallede ise muhtarlık, 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimleri gerçekleştirildi.

Altı beldeden 4’ünde AKP kazandı

Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AKP adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

Nevşehir Mustafapaşa'da AKP'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde AKP'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.

Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AKP'nin adayı Kemalettin Aydın, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

AKP'li Ali İhsan Yavuz: Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 5 beldenin Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığını belirterek "Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk" dedi.

Yavuz yaptığı açıklamada resmi olmayan sonuçlara göre oy oranlarını şöyle duyurdu:

"1. Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5

2. Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82

3. Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52

4. Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65

5. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60

6. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı beş kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık."

CHP'li Zeybek seçmen sayısındaki artışa dikkat çekti: 'Cevap bekleyen önemli sorulardan biridir'

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 6 beldedeki ara seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2024 yerel seçimlerinde 4 bin 275 olan toplam seçmen sayısının, 6 Mayıs 2026 itibarıyla 10 bin 791’e yükseldiğini belirterek, "Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

6 beldemizde halkımız sandığa gitti, iradesini ortaya koydu. Oy kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, demokrasiye sahip çıkan her bir hemşehrimizi saygıyla selamlıyoruz. Ancak bu seçim süreciyle ilgili değinmemiz gerek önemli noktalar var. Aşağıda paylaştığım nüfus hareketleri tablosu, seçim sürecinde yaşanan olağan dışı değişimleri açıkça ortaya koyuyor. 2024 Yerel Seçimlerinde bu 6 beldede toplam seçmen sayısı 4.275 iken, 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayı 10.791’e yükselmiştir. Yalnızca iki yıl içerisinde seçmen sayısındaki artış 6.516 kişiye ulaşmıştır. Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği, cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir. Ne yazık ki bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığını temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır. Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. Seçim kurulları yapılan itirazları dikkate almamıştır. Bu şartlar altında çıkan sonuç 'milli irade' ise milli irade diyoruz. Yaşananları kayda geçiriyor, kamu vicdanının takdirine bırakıyoruz."

Narin Güran'ın köyünde muhtar seçimi: Tek adaylı seçim

Öte yandan mahalle muhtarlığı seçimlerinden biri de 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yapıldı.

Narin Güran’ın amcası ve dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştı. Bugün mahalle muhtarlığı için yapılan ara seçimde muhtarlığa Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya seçildi. Muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulunan Kaya 109’un oyun tümünü aldı.