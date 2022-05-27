Ara Malikian'ın konseri Kültür Bakanlığı programından çıkarıldı

Kültür Bakanlığı'nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın 11 Haziran'daki konseri iptal edildi. Konserin iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Evrensel'deki habere göre Ara Malikian konseri için bilet alanlar konser iptalini bir mesajla öğrendi. İptal haberine bazı yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser vermesi planlanan Malikian’ın konserinin iptal edilmesiyle ilgili konuşan festival sorumluları bilginin Güzel Sanatlar Birimi’nden geldiğini ve kendilerine de iptal nedeninin iletilmediğini paylaştı.

"The Ara Malikian World Tour" kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Malikian'ın 9 Haziran’da Zorlu PSM’de vereceği konserin biletleri ise henüz satışta görünüyor.

Malikian, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hedef gösterilmişti.