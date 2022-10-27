'Aquaman'den Lula'ya destek

Brezilya'daki İşçi Partisi Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hafta sonu gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinde Amazon yağmur ormanlarının tahribatıyla suçlanan aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yarışıyor.

Hollywood'daki pek çok sanatçının Brezilya seçimlerine ilişkin açıklama yapmasının ardından, bir destek duyurusu da Aquaman filminin başrolü Jason Momoa'dan geldi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 43 yaşındaki Momoa, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Lula'nın seçim anketlerinde önde olduğuna dair bir haberin görüntüsüne yer vererek, görselin üzerine ise kalp emojileri bıraktı.

Hollywood oyuncularından Lula'ya destek

Daha önce de Marvel'in Hulk karakterini canlandıran oyuncu Mark Ruffalo, Lula'ya olan desteğini yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Amazon yağmur ormanları ve iklim değişikliğine işaret eden Ruffalo, Brezilyalılara 'seçimlerin küresel etkilerini' göz önünde bulundurmaları çağrısı yapmıştı.

Ruffalo, "Yağmur ormanlarına ve yerli halklara yapılanların, gelecek bin yıl boyunca dünyanın geri kalanına etkileri olacak. Şu anda yağmur ormanlarını en iyi koruyacak olan lider Lula" demişti.

Star Wars oyuncusu Mark Hamill ise Twitter'dan "Gelecek senin ilinde Brezilya" paylaşımı yapmıştı.

Çevrecilik konusundaki paylaşımlarıyla gündeme gelen, Amazonlar konusundaki paylaşımları nedeniyle Bolsonaro ile sık sık gerilim yaşayan Leonardo DiCaprio, yağmur ormanlarının önemine işaret ederek Brezilyalıları oy kullanmaya teşvik etti.

30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci turda Lula'nın yüzde 52'lik destek ile önde olduğu, Bolsonaro'nun ise küçük bir farkla yüzde 48 destek topladığı belirtiliyor.