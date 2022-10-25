Lula Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını kabul edeceğini umuyor

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimleri için yarışan İşçi Partisi adayı ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı kazanması halinde, rakibinin seçim sonuçlarını kabul edeceğini ümit ettiğini söyledi.

Sao Paulo’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, “Seçimleri kazanırsam (Bolsonaro) bir dakikalığına sağduyu sahibi olur ve seçim sonuçlarını kabul edip beni arar” ifadesini kullandı.

Lula, Bolsonaro’nun seçimi kaybetmesi halinde sinirli olacağı ve ağlamak isteyeceği iddiasında bulundu.

Seçimlerin ikinci turu

30 Ekim’de düzenlenecek 2. tur seçimlerde Lula da Silva ve Jair Bolsonaro karşı karşıya gelecek. İlk turda Lula oyların yüzde 48’ini, Bolsonaro ise yüzde 43’ünü elde etti.

Brezilya’nın elektronik oylama sistemini sık sık eleştiren Bolsonaro, daha önce seçim sonuçlarına itiraz edeceğinin sinyallerini vermişti. (AA)