Apple'ın Maryland'deki çalışanları sendikalaşıyor

Maryland'deki Apple çalışanları dün gerçekleşen toplantıda, sendikaya katılmak için oy kullandılar. Apple'ın Maryland mağazasındaki süreç engellenmezse, ABD'de ilk kez bir mağazada Apple çalışanları sendikalaşmış olacak.

New York Times'taki habere göre, çalışanlar tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Makinistler, Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği'ne katılmak için ezici bir çoğunlukla oy kullanıldığını" duyurdu. Maryland'deki işçiler, Apple CEO'su Tim Cook'a bir mektup göndererek "Sendikalaşmak için iş arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun desteğine sahibiz" dediler.

Maryland'deki sendikalaşma çalışmaları Apple için ilk değil. Atlanta'da sendikalaşmak isteyen Apple çalışanlarına, şirket tarafından tehdit edilerek gözdağı verilmeye çalışılmıştı. Atlanta'daki Apple çalışanları, geçen ay sendikalaşma taleplerini geri çekmişti.

Geçen yıl bazı Apple çalışanları, sosyal medyada #AppleToo hashtag'ini kullanarak şirketin çalışma koşullarına eleştiri getirmişti. Bu hareketin ardından, şirket içerisinde sendikalaşma faaliyetleri hız kazandı.