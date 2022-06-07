Amazon işçilerinden eylem: 'Bu depoya sendika getireceğiz'

Sendikal faaliyet nedeniyle işten atılan Kocaeli'deki Amazon Depo işçileri eylem yaptı.

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan Amazon depo işçisi Mehtap Tütün, Amazon’un Dilovası deposu önünde patronlarına seslenerek "Çıkın karşıma! Hiç kimse olmasa bile savaşacağım, sendika bu depoya girecek! Hiç kimse olmasa bile ben mücadele edeceğim, bu depoya sendika getireceğiz" dedi.