Apple'ın birçok modelinde ciddi güvenlik açığı: Cihazlarınızı tamamen ele geçirebilirler

Apple tarafından Çarşamba günü yapılan güvenlik duyurusu, bilgisayar korsanlarının bu açığı kullanarak cihazların kontrolünü tamamen ele geçirme tehlikesi olduğunu ortaya koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, söz konusu açığa yönelik olarak sistem güncellemesi yayımlayan Apple, güncellemenin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.

Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

Guardian'a konuşan SocialProof Security güvenlik şirketinin CEO'su Rachel Tobac, sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söyledi.