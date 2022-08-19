AKP'li vekilin 70 milyonluk boşanma davası: 'Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz'

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eşi Prof. Dr. Ünsal Ban'a boşanma davası açtı.

Ünsal Ban, davaya ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar paylaştı.

"Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 Milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… bundan sonra bende açık olmak zorundayım.. herşeyi yazma hakkım doğmuştur" diyen Ban, "Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve zehra taşkesenlioğlu sorumludur. Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş nerede vermiş o kadar parası varmıymış muamma. Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara ..madem o kadar parası varmış göreceğiz. YALAN YALAN YALAN YAZMAYCAKTINIZ. Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” ifadesini kullandı.