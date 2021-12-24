Apple Türkiye'den indirim kararı

Apple Türkiye son dönemlerde art arda iki büyük zam kararı almış, ilki 26 Kasım, ikincisi 18 Aralık’ta gerçekleşmişti. Bu hafta başında, dolar kurundaki düşüşten sonra Apple’a dönük indirim beklentisi oluşmuştu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre iPhone 13 serisi başlangıç fiyatları 14 bin 799 TL’ye (mini modeli) düştü. Serinin standart modeli, 16 bin 299 TL’ye satılırken; iPhone 13 Pro cihazını 21 bin 499 TL, iPhone 13 Pro Max ise 23 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılıyor. İşte tüm Apple ürünlerinin eski ve yeni fiyatlarının karşılaştırması…

iPhone SE: 10 bin 499 TL – 7 bin 799 TL

iPhone 11: 13 bin 999 TL – 10 bin 999 TL

iPhone 12 mini: 17 bin 999 TL – 13 bin 499 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL – 14 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL – 14 bin 799 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL – 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL – 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL – 23 bin 999 TL