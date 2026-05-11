'Apo'ya statü peşinde koşanlar' diyen Bülent Arınç'a MHP'li Yalçın'dan yanıt: 'Fosil siyasetçi'
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 11.05.2026 , 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 , 18:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı hedef alarak “Fosil siyasetçi Bülent Arınç’ın derdi ne?” ifadesini kullandı.
Bülent Arınç Ankara'da Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta yaptığı konuşmada 15 Temmuz sonrası KHK ile kamudan ihraç edilenlerin işsiz kaldığını ve iade-i itibar istediğini belirtirken "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler” demişti.
Arınç “Apo’nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum" diye konuşmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bugün X hesabından yaptığı paylaşımla Arınç’a yanıt verdi.
“Fosil siyasetçi Bülent Arınç’ın derdi ne?” ifadesini kullanan Yalçın şunları kaydetti:
Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.
Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.
Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor.
Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor.
Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor.
Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor.
Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar?
Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler.
Fazla söze ne hacet!”
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.