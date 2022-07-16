Apolas Lermi'nin Giresun’daki konseri de iptal edildi

Giresun’un Güce ilçesinde "Ağaçbaşı Otçu Şenliği" kapsamında sahne alacak olan Karadenizli sanatçı Apolas Lermi’nin konseri valilik tarafından iptal edildi.

Apolas Lermi, konserinin yasaklandığını, "Yeni iptalin adresi Giresun Güce. Artık komik geliyor. 17 Temmuz ‘da (Yarın) yapılması planlanan Ağaçbaşı Otçu Şenliği konserimiz de, valilik tarafından iptal edilmiştir. Bu iptale karşı direnen Güce Belediyesi’ne ve emekçilerine çok teşekkür ederim" diyerek duyurdu.

Lermi yaptığı açıklamada, "İyi yönetici, iyi gazeteci ve iyi dost, kritik zamanlarda yaptıklarıyla iyidir. Sessiz ve duyarsız kalarak bu yaşananlara ortak olan kötüleri görüyoruz. Ve bu karanlık dönemde bir şekilde bizimle dayanışma içinde olmaya çalışan herkese teşekkürler. Sizlerin de farkındayız. Umarım ileride üstlendiğimiz kültür-sanat perspektifinin Türkiye için önemini kavrayıp, benden daha fazla yararlanabilecek kurumlarımız ve yöneticilerimiz olur. Umarım halkımızla aramıza giren iradesiz ve kukla yöneticilerden en kısa zamanda kurtulup güzel günlerde buluşuruz" dedi.

Yeni iptalin adresi Giresun, Güce 😊

Artık komik geliyor.



17 Mart’ta (Yarın) yapılması planlanan

Ağaçbaşı Otçu Şenliği

konserimiz de,

valilik tarafından iptal edilmiştir.



Bu iptale karşı direnen

Güce Beledeyesi’ne ve emekçilerine çok teşekkür ederim. 💐 — Apolas Lermi (@apolaslermi) July 16, 2022

Sanatçının, 31 Temmuz’da Sakarya Akyazı Acelle Yaylası’nda düzenlenmesi planlanan konseri de 'hakkında çıkan haberler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.