AP'den elektronik cihazlar için tek tip şarj cihazı uygulaması kararı

Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, "elektronik atığın azaltılması ve tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etme çalışmaları çerçevesinde" elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerinin standart hale getirilmesini içeren yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı, 13'e karşı 602 oyla kabul edildi. Böylece 2024'ün sonuna kadar AB'de satılan tüm akıllı cep telefonları, tabletler ve kameralarda USB-C, yeni standart şarj girişi olacak. Yeni düzenleme, 2026 ilkbaharından itibaren dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. (İHA)