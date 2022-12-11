Apartman aidatı zamları yüzde 100'ü bulacak

Bu yıl satılık ve kiralık konut fiyatlarının yükselmesinin ardından apartman aidat fiyatları da artış gösterdi.

Ocak ayında yüksek enflasyonun da, apartman ve sitelerdeki aidatlara yansıyacağı düşünülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, sitelerde asgari ücretteki artışın aidata yansıması beklenirken buna maliyet artışları ve faturalara gelen zamlarında eklenmesi bekleniyor. Sektör yetkilileri, yüksek enflasyonun site ve apartman aidatlarına yansıtılacağını paylaşırken fatura ve maliyet artışları ile yüzde 100'e yakın zam beklediklerini paylaştı.