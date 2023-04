AP: Batı savaş alanında ilerleme olmazsa Ukrayna'ya silah tedarikini kesebilir

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 13 ay geçti. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan saldırıları Temmuz ayında tıkandı. Savaşın başında ele geçirdiği toprakların büyük bir bölümünden geri çekilmesine rağmen Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ve özellikle Karadeniz kıyılarında yerleşimini sağladı.

Rusya'nın ele geçirdiği toprakların bir bölümü bu süreçte düzenlenen "referandumlarla" Rusya'ya bağlanırken, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteği muazzam boyutlara ulaştı. Savaşın başlangıcında çok daha büyük sayılarda olan askeri sevkiyatların da boyutu küçülürken, Ukrayna Batı'dan talep ettiği tank desteğini bir nebze olsa da kazandı. Lakin Ukrayna, Batı'nın gönderdiği tank ve mühimmatların Rusya'nın halihazırdaki üretim kabiliyetine yetişemediğini belirtiyor.

Ukrayna karşı saldırıya hazırlanıyor

Öte yandan, Ukrayna'nın bu ay içerisinde karşı saldırıya geçmesi bekleniyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya ile Ukrayna arasında 13 aydır devam eden savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi yönünde herhangi bir öneride bulunmazken, beklenen karşı saldırının Nisan ayında başlayabileceğini söyledi. Reznikov, Batılı ortaklarının Nisan ayına kadar en az iki tabur Alman yapımı Leopard 2 tedarik edeceğini umduğunu söyledi.

Associated Press'te Barry Hutton imzalı Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin analizde, savaşın seyri ve Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısının sonuçları ele alınıyor.

Kiev'in çok sayıda tank ve Batı'da eğitilmiş yeni birlikler de dahil olmak üzere yeni Batı silah grupları ile savaş alanı inisiyatifini ele geçirmek için iyileştirilmiş hava koşullarından faydalanabileceği yorumunda bulunulan yazıda, "Ancak Rus kuvvetleri derinlere yerleşmiş durumda, mayın tarlalarının arkasında ve kilometrelerce siper boyunca pusuda bekliyor" uyarısında bulunuldu.

Rusya'nın başarısızlıkları

Makalede, Rusya'nın savaş alanındaki başarısızları hakkındaysa, "Savaş alanındaki başarısızlıklar arasında Rusya'nın işgalin ilk günlerinde Kiev'e ulaşamaması, bazı bölgeleri elinde tutamaması ve yedi aylık savaşa rağmen doğudaki harap olmuş Bahmut şehrini alamaması yer alıyor" denildi.

Moskova yönetiminin Ukrayna'nın konumu ve Batı'nın Ukrayna'ya desteği konusunda hatalı çıkarımlarda bulunarak hareket etmesi sebebiyle Rusya'nın da askeri kaynaklarını tükettiği ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de savaşın hükümetine halk desteğini aşındırabileceğinden endişe duyması sebebiyle topyekun seferberlikten kaçındığı değerlendirmesi yapıldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya ve Avrasya Direktörü James Nixey, savaşı yakın zamanda kazanamayacağını anlayan Putin'in, Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin sonunda yıpranacağı umuduyla, savaşı uzatmayı hedeflediğini belirterek, Rusya'nın stratejisinin "Batı'yı parçalamak" etrafında tasarlandığını belirtiyor.

Ukrayna'ya Batı'dan yağanlar

Almanya bu hafta Ukrayna'ya söz verdiği 18 adet Leopard 2 tankını teslim ettiğini açıkladı. Polonya, Kanada ve Norveç de taahhüt ettikleri Leopard tanklarını teslim ederken, İngiltere yapımı Challenger tankları da Ukrayna'ya ulaştı. Ayrıca ABD yapımı Abrams tankları ve Fransız hafif tanklarının yanı sıra, Ukrayna birliklerinin tank eğitimleri de tamamlandı.

Ancak, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batılı ortaklarının Nisan ayına kadar en az iki tabur Alman yapımı Leopard 2 tedarik edeceğini umduğunu söyledi. Reznikov ayrıca, mühimmatlarıyla birlikte altı veya yedi tabur Leopard 1 tankı sevkiyatı beklediklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta yaptığı açıklamada, "ABD'nin ve Batı'nın yardımı olmadan ülkesinin galip gelme şansının olmadığını" belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Ukrayna'nın karşı saldırı planı

AP'ye konuşan Ukraynalı askeri analist Oleh Zhdanov'a göre, Ukrayna ordusunun karşı saldırılarında Rusya ile Kırım yarımadası arasındaki kara koridorunu aşarak Zaporijya'dan Melitopol ve Azak Denizi'ne doğru ilerlemeye çalışacak.

Zhdanov, başarılı olunması halinde, "Rus birliklerini ikiye bölecek ve daha batıda, Kırım yönünde bulunan birliklere giden ikmal hatlarını kesecek" dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War'ın bu hafta yayımlanan analizinde, Ukrayna'nın üstünlük sağlamak için sadece bir değil, bir dizi karşı saldırı başlatması gerektiği ifade edildi. Raporda, "Putin'i müzakere edilmiş bir uzlaşmayı kabul etmeye ikna etmek veya Kiev ve Batılı müttefiklerinin Putin'in kararlarından bağımsız olarak çatışmayı kendi başlarına etkili bir şekilde dondurabilecekleri Ukrayna için yeterince elverişli askeri üstünlük yaratmak gibi iki amacı olacağını" değerlendirmesi paylaşıldı.

'Ukrayna'nın başarısızlığı Batı'nın desteğini kesmesine yol açar'

AP yazarı Hutton analizinde, "Önümüzde bir yap ya da boz dönemi olabilir" uyarısında bulunarak, Ukrayna'nın karşı saldırılarda ilerleme kaydedememesi halinde Batı'nın askeri desteğini kesebileceğini belirtti.

Hutton, "Kiev, Batı tarafından sağlanan silahlarla savaş alanında ilerleme kaydedemezse, müttefikler pahalı mühimmatların daha fazlasını gönderme konusunda isteksiz davranabilir" yorumunda bulundu.

Chatham House Direktörü Nixey de, Ukrayna'nın olası bir yenilgisinin "küresel sonuçları olacağını" hatırlatarak, "Yenilgi halinde, şu anda anladığımız anlamda Avrupa güvenliği diye bir şey olmayacak" dedi.