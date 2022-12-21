AP Başkanı: 'Demokrasimiz saldırı altında'

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nın açılışını, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola yaptı.

Konuşmasında AP içindeki yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama skandalına değinen Metsola, "Demokrasimiz saldırı altında. Üçüncü ülkelerden gelen kötü niyetli aktörler, Avrupa'nın satılık olduğunu düşünüyor ama bütün bunlara sert şekilde yanıt verdik ve vereceğiz de" değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, yolsuzluk gibi birtakım uygulamalarla "AB'nin ortak eylemlerini baltalamaya çalışan şer odaklarına" karşı daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada, Metsola konferans çıkışında İtalyan basınına yaptığı açıklamada da AP'deki yolsuzluk skandalının son derece zor bir duruma yol açtığını ifade ederek "Belçika adli ve güvenlik makamlarından talep aldığımız ilk andan bu yana yaptığımız gibi gerekli olan soruşturmalara devam etmeliyiz" dedi.

Metsola, meslektaşlarıyla beraber, "tehdit olabilecek ya da arkasında üçüncü ülkelerin olduğu temsilcilerin ve kuruluşların ne yaptıklarını görmek" için kuralları güçlendireceklerini ifade etti. (AA)