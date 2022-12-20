AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında itiraflar ortaya çıkmaya başladı

Belçika merkezli Le Soir gazetesi, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı kişilerin, kurumun siyasi kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet aldıkları belirtilen soruşturmayı, konuyla ilgili belgeleri derleyerek haberleştirdi. Gazetenin haberinde, AP'nin eski başkan yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili ile 'organize suç örgütünün lideri' olduğu iddia edilen AP'nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri'nin "kısmi itirafları" yayımlandı.

Haberde, 22 Aralık'ta ilk kez ön duruşma için hakim karşısına çıkacak Kaili'nin, babasına talimat vererek evindeki nakit parayı ortadan kaldırmasını istediği iddia edildi.

Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos, Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin, Brüksel'in merkezindeki bir otelde nakit para desteleriyle dolu bir çantayla yakalandığını kabul etmişti.

Soruşturma hakiminin Kaili hakkındaki tutuklama talebinde de "Şüpheli babasına paraları saklaması için talimat verdiğini kabul etmektedir" ifadesinin yer aldığı ileri sürüldü.

Eşi hakkında itiraflar

Haberde ayrıca Kaili'nin eşi olan AP asistanı Francesco Giorgi hakkında da bazı itiraflarda bulunduğu iddiası yer aldı. Giorgi'nin Panzeri ile geçmişte bazı faaliyetler içinde bulunduğunu aktaran Kaili'nin, yaşadıkları eve para dolu çantaların gelip gittiğini söylediği belirtildi.

Telefon takiplerine göre ayrıca Kaili'nin eşi Giorgi gözaltına alınırken, Panzeri ve adı açıklanmayan iki AP milletvekilini uyarmaya çalıştığı ifade edildi. İki milletvekilinin kimlikleri ise açıklanmadı. Giorgi'nin daha önce yayımlanan itiraflarında AP'nin kararlarına etki etmeyi amaçladığı iddia edilen bazı ülkelerle bağlantılı bir grubun parçası olduğunu kabul ettiği, örgütün liderinin Panzeri olduğunu söylediği belirtilmişti.

Soruşturmada Fas ve Katar'ın adı geçmiş, Katar suçlamaları reddetmişti.

Panzeri Belçikalı milletvekilini suçladı

Yine telefon takibine göre, şu anda gözaltında tutulan eski AP milletvekili Panzeri'nin de Giorgi'yi arayarak Kaili ile ilgili bazı talimatlar verdiği ortaya çıktı. Evinde nakit olarak 600 bin avro bulunan Panzeri, AP'nin bir başka milletvekili Belçikalı Marc Tarabella'yı suçlayarak, Katar'dan değerli hediyeler alan kişinin Tarabella olduğunu ileri sürdü.

Belçika polisi, Tarabella'nın evinde arama yapmış, Belçikalı milletvekili gözaltına alınmamıştı. Tarabella'nın avukatı, müvekkilinin iddiaları reddettiğini söyledi.

Kaili'nin avukatı iddiaları reddetti

Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan AP'nin eski başkan yardımcılarından Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı Mihalis Dimitrakopoulos, Kaili'nin rüşvet aldığını gösteren belgelerin sahte olduğunu iddia etti.

Dimitrakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaili ve ailesinin, Katar Ulusal Bankası aracılığıyla Panama'daki hesaplarına milyon dolarların aktarıldığını gösteren belgeler, apaçık sahte belgelerdir" ifadelerini kullandı.

Belgelerin ileriki günlerde incelenmek üzere yetkili makamlara gönderileceğini belirten Dimitrakopoulos, ayrıca bu sahte belgeleri hazırlayanların yakalanması için Yunan Polis Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ile de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Kaili'nin görevine son verilmişti

AP'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verilmişti.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı.

AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti.

Avrupa Parlamentosunda rüşvet iddiası

Belçika Federal Savcılığı'ndan 9 Aralık'ta yapılan açıklamada, sonradan Katar olduğu iddia edilen ve ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır kararları etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği ve maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, yapılan aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde ise eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti.

Katar iddiaları reddetti

Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu iddia edilmişti.