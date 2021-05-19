AOÇ’ye beton dökme planına yargıdan iptal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 2018 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları çıkardı. Planlar, AOÇ’nin peyzaj projesi adı altında düğün salonu, otopark gibi yapılaşmaya açılmasına izin veriyordu.

Mahkeme: Şehircilik ilkelerine aykırı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu planların iptali istemiyle dava açmıştı. Talebi görüşen Ankara 6.İdare Mahkemesi, konusu işlemleri iptal etti. Kararın gerekçesinde, uygulama imar planlarının, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı.

AOÇ’ye beton dökülmesine dur denildi

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları kaydetti:

“Kararın tebliğinin 19 Mayıs arifesinde gelmesi, mücadelemizin bitmeyeceğinin göstergesidir. Bilirkişiler, ‘Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en ufak parçasının dahi beton olmaması gerekmektedir. Atatürk Orman Çiftliği, taşıdığı simgesellikten ve temsil ettiği Cumhuriyet kimliğinden kopartarak ele alınamaz’ dedi. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak plan değişikliklerini iptal etti. Bu karar ile rekreasyon ve peyzaj projesi aldatmacası ile AOÇ’ye düğün salonu vb yapılmasına, AOÇ’nin yollarla bölünmesine ve AOÇ’ye beton dökülmesine dur denildi.”

Candan, “Bilim ve teknikten aldığımız güçle, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrındaki hançerler çekip çıkartılana kadar, Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik yapılacak tüm iş ve işlemlerde, Atatürk’ün şartlı bağışı vasiyeti ve onun temsil ettiği değeri göz ardı ederek tahrip edenlere yönelik mücadelemiz devam edecek ” dedi.