AOÇ'de Emniyet binası yapımına ilişkin plan değişikliği iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Emniyet Hizmet Binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal ettiğini duyurdu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’deki hukuksuzluk bir kez daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu yararı ve AOÇ mücadelemizde bize güç veriyor” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’de daha önce farklı parsel ve adada Emniyet Hizmet Binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal ettirmişti. Oda, aynı alanda farklı parselde plan değişikliği yapılınca bu durumu da yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal ettiğini bugün yazılı açıklama ile duyurdu. Tezcan Karakuş Candan, kararı şöyle değerlendirdi:

'AOÇ'deki hukuksuzluk bir kez daha ortaya kondu'

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, AOÇ’de talanda ısrar edenlerin peşini bırakmadık. AOÇ’de atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 8619 ada 6,7,8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda ‘resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı)’ amaçlı 1/10000 koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğini iptal etti. Böylece AOÇ’deki hukuksuzluk bir kez daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu yararı ve AOÇ mücadelemizde bize güç veriyor.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte tarımsal yapılaşmalara imkan sağlayacak planlamaların yapılabileceği, getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının özellikle uyuşmazlık konusu alanın tarihi SİT statüsünün mevcut niteliği ile bağdaşmayacağı, bu kullanımın Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tarihi statüsünün korunup geliştirilmesine herhangi bir katkısının olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu planlama kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

'Karar gerekçesinde bir kez daha Kaçak Saray'ın kaçaklığını altı çizilmiştir'

Yargının sarayı kaçak hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirmesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk süreci için açısından büyük önem taşımaktadır. Karar gerekçesinde bir kez daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altı çizilmiştir. Mahkeme daha önce de tarihi SİT alanlarında kamu kurumu alanı yapılamayacağı gerekçesi ile telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi, haklılığımızın tescilidir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşküdür.”

