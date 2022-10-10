AOÇ hakkında soru önergesi: Bakanlık, düğün ve nikahı spor faaliyeti mi sanıyor?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Sayıştay denetim raporlarında Atatürk Orman Çiftliği’nin düğün ve nikah organizasyonu için kullanıldığının ortaya çıkmasına ilişkin soru önergesi verdi.

1. Derece sit alanı olan ve sadece spora hizmet eden faaliyetlerde kullanılma şartı bulunan arazilerin, spor dışı ticari faaliyetler için kullanılmasına tepki gösteren Yeşil, “Atatürk Orman Çiftliği’nin 1’inci derece sit arazilerinin üzerinde düğün, nikâh organizasyonları ve yüzme havuzunun yapılamasına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından müsaade edilmiştir. Bakanlık düğün ve nikahı spor faaliyeti mi zannediyor? Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Atatürk Orman Çiftliği Ulu Önderimiz Atatürk’ün şahsi mal varlığıdır. Atatürk’ün vasiyetiyle halka bağışlanmıştır. Ticarethane olarak kullanılamaz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Sayıştay denetim raporlarını inceleyen ve Atatürk’ün mirasına yapılan bu saygısızlığı tespit eden Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “AKP Atatürk Orman Çiftliği’nin arazilerini paramparça etti. Cumhuriyet değerlerimiz AKP’nin rant kapısı haline geldi. Sayıştay’ın raporlarına yansıyan durum içler acısıdır. AKP iktidarı, Cumhuriyet değerlerini, kazanımlarını sıradanlaştırmak gibi bir amaç da gütmektedir. Biz bu anlayışın her zaman olduğu yine karşısında duracağız ve Cumhuriyetimizin bize bıraktığı tüm değerlere sahip çıkacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na seslenen Yeşil, “Sayıştay denetim raporuna göre; gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılması şartıyla Gençlik ve Spor Genel müdürlüğüne tahsis edilen arazi spor kulübü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmiştir. Protokolde de bahse konu alan üzerinde tahsis amacı dışındaki kullanımları engelleme görevi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Genel Müdürlük tarafından tahsise aykırı kullanımlar için protokolün feshi de dâhil olmak üzere gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmekte ise de mevcut durumda aykırı kullanımın devam ettiği görülmektedir" dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için verdiği önergede şunları sordu: