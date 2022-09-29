Atatürk'ün mirası ticarethaneye çevrildi: Düğün yapılıyor

Sayıştay denetçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı mali hesaplarını mercek altına aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in habere göre denetimler, Atatürk Orman Çiftliği’ne ait arazinin, bir spor kulübünce protokole aykırı olarak ticari faaliyet için kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlığın denetim raporuna göre, mülkiyeti AOÇ’ye ait olan taşınmaz bakanlığa tahsis edildi. Bakanlık ise protokol ile “Gençlik faaliyetleri ve spor hizmetlerinde kullanılması” şartıyla araziyi bir spor kulübüne tahsis etti. Bakanlığın 30 yıl süre ile spor kulübüne tahsis ettiği taşınmazın büyüklüğünün 64 bin 264 metrekare olduğu aktarıldı.

Taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde, taşınmaz üzerinde düğün ve nikah gibi organizasyonların yapıldığı tespit edildi. Bir yüzme havuzunu da içeren taşınmazın, spor kulübünce üçüncü kişilere kiralandığı belirlendi.

Denetçiler, spor kulübüne devredilen bir başka spor kompleksinin ise isminin, spor kulübü tarafından bakanlıktan habersiz değiştirildiğini fark etti. İsim değişikliği yoluyla spor kompleksi üzerinde kullanım hakkı bulunmayan üçüncü kişi lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği anlaşıldı.

Yapılan ihalelerde çok sayıda usulsüzlük tespit edildi

Bakanlığın ihalelerinde de çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Denetim raporunda, ihale usulsüzlüğüne ilişkin şunlar kaydedildi:

“Anahtar teslim götürü bedel ile ihale edilen bazı yapım işlerinde; mevzuat gereği projede öngörülmesi gereken imalatların projelerin hazırlanması aşamasında dikkate alınmadığı görüldü. ‘Öngörülemeyen durum’ kapsamında değerlendirilemeyecek proje değişikliklerinin iş artışı kapsamında yaptırıldığı, sözleşme bedelinin yüzde 10’unundan fazla oranlarda iş artışına gidilen işlerde bu durumu dengelemek amaçlı yüksek oranlarda ve projenin esasına ilişkin imalatlarda iş eksilişi yapıldığı anlaşıldı. Bahse konu iş eksilişlerinin farklı ihale kapsamında tamamlatıldığı, bazı işlerde yapılan değişikliklerin ihalenin niteliğini değiştirecek seviyede gerçekleştiği görüldü.”

Bakanlığın denetim raporunda yer alan diğer bazı tespitler ise şunlar oldu: